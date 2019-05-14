Сразу после окончания формулического Гран-при Испании на той же трассе в Барселоне должны состояться тесты всех команд-участниц чемпионата мира. При этом действующего чемпиона мира британца Льюиса Хэмилтона в составе Mercedes заменит россиянин Никита Мазепин.

Сразу после окончания формулического Гран-при Испании на той же трассе в Барселоне должны состояться тесты всех команд-участниц чемпионата мира. При этом действующего чемпиона мира британца Льюиса Хэмилтона в составе Mercedes заменит россиянин Никита Мазепин.Наш спортсмен, сын известного бизнесмена Дмитрия Мазепина, примет участие в двухдневных тестах вместе со вторым пилотом немецкой команды финном Валттери Боттасом, сообщает Motorsport.Com. Мазепин-младший ранее уже сидел в кокпите болида Mercedes в 2017 году на частных тестах, а также принимал участие в тестах команды Force India в 2016-2018 годах.Другое россиянин – Даниил Квят, — будет принимать участие в барселонских тестах в составе своей "конюшни" Toro Rosso вместе с напарником Александром Албоном.