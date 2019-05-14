Французские архитекторы предлагают реконструировать Собор Парижской Богоматери с учетом экологического будущего.
Архитектурное бюро Vincent Callebaut предложило установить стеклянную крышу, которая будет преобразовывать солнечный свет в энергию для нужд собора.
Шпиль Нотр-Дама, согласно проекту, увенчает фигурка петуха, найденная на следующий день после пожара.
Дубовый каркас крыши собора архитекторы предложили покрыть ромбовидными элементами с активным слоем из углерода, водорода, азота и кислорода – он позволит поглощать свет и преобразовывать его в энергию. А кристаллические чешуйки будут обеспечивать естественную вентиляцию.
Под крышей можно будет разбить сад и огород, которые смогут обеспечить до 21 тонны фруктов и овощей для нуждающихся и бездомных парижан.
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