В Бразилии произошла трагедия во время матча по футзалу. 44-летний Исильдо Фабиано Бьянчи да Силва скончался во время матча между командами Сао-Карлос и Таубате. Игра была прервана, а позже было принято решение ее не доигрывать.

В Бразилии произошла трагедия во время матча по футзалу. 44-летний Исильдо Фабиано Бьянчи да Силва скончался во время матча между командами "Сао-Карлос" и "Таубате". Игра была прервана, а позже было принято решение ее не доигрывать.Во время матча главный арбитр встречи почувствовал резкое ухудшение своего самочувствия, в результате чего он сначала наклонился вперед, оперевшись руками в колени, а затем упал без сознания на паркет, сообщает Спорт24.Ru. Футболисты тут же бросились ему на помощь. Вскоре подоспела и медицинская бригада, которая увезла арбитра в близлежащую больницу.Однако спасти мужчину врачам не удалось – не приходя в сознание он скончался. Причина смерти не сообщается.