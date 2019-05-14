Капитан Аякса Маттейс де Лигт согласовал условия своего перехода в Барселону. В ближайшее время 19-летний защитник подпишет контракт с чемпионами Испании.

Капитан "Аякса" Маттейс де Лигт согласовал условия своего перехода в "Барселону". В ближайшее время 19-летний защитник подпишет контракт с чемпионами Испании.В воскресение представители футболиста провели переговоры с "Барселоной", которые завершились успешно. Финансовые условия сделки пока неизвестны. В ближайшее время переход будет оформлен официально, а Де Лигт подпишет контракт с сине-гранатовыми.Де Лигт выступает за "Аякс" с 2016 года. За три сезона Маттейс провел за амстердамский клуб 115 матчей и забил 12 мячей, а также был избран капитаном команды. На счету де Лигта 15 матчей в составе сборной Голландии.