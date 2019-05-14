Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев после победного матча третьего тура чемпионата мира против сборной Чехии отметил, что увидел ожидаемый в исполнении соперника хоккей. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу Красной машины.

Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев после победного матча третьего тура чемпионата мира против сборной Чехии отметил, что увидел ожидаемый в исполнении соперника хоккей. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу "Красной машины"."К чему мы готовились, то и получили, ничего нового от чехов не увидели, — признается Воробьев после матча, слова которого приводит ТАСС. – По игре хотелось бы чуть меньше удалений. У меня остались вопросы к удалениям Малкина и Андронова".Напомним, что матч против Чехии стал для России третьим на чемпионате мира. В каждом из- поединок российские хоккеисты добивались побед. Ранее были повержены команды Норвегии (5:2) и Австрии (5:0). После трех игр Россия занимает первое место в группе "В", набрав 9 очков.Следующим соперником подопечных Ильи Воробьева станет команда Италии. Встреча состоится 15 мая. Начало матча в 21:15 по московскому времени.