Роды Алины Кабаевой стали темой номер один для обсуждения в
соцсетях. Несмотря на то, что подтверждения информация пока не получила, большинство
россиян поздравляют молодую маму с пополнением в семействе – и попутно дают
жесткий отпор злопыхателям.
Роды Алины Кабаевой стали темой номер один для обсуждения в
соцсетях. Несмотря на то, что подтверждения информация пока не получила, большинство
россиян поздравляют молодую маму с пополнением в семействе – и попутно дают
жесткий отпор злопыхателям.
Сообщения о двойне, которую ,
взбудоражили соцсети. Реакция большинства пользователей естественна: они признаются,
что рады за знаменитую спортсменку. Некоторые склонны думать, что эта новость -
очередная газетная "утка". Находятся и те, кто готов поливать грязью
талантливую гимнастку.
И все же основная масса комментариев положительная. Россияне
радуются за молодую маму, пишут, что ей "давно пора было" обзавестись
детьми. И тут – сразу двойня. А критики Алины Кабаевой получают достойный
отпор.
"Девочка уже взрослая. И она без чьих либо указок имеет
право рожать от того, кого любит, столько раз, сколько хочет", – отмечают
комментаторы. "Поэтому, здоровья молодой маме и ее деткам, а всем
злопыхателям чирей на язык))))", – добавляют они (здесь и далее орфография
и пунктуация оригинала – Прим. ред).
"Алиночка,поздравляю! Вы красивая, обаятельная, талантливая,
гордость нашего спорта! Не обращайте внимания на мерзкие пасквили, это могут
написать только убогие, ущербные умом людишки, которых, как всегда "душит"зависть",
– поддерживают читатели Дней.Ру.
Некоторые комментаторы решили пристыдить спортсменку за то,
что она не называет отца своих детей. "А от кого она родила?", "ЭКО?",
– самые корректные вопросы, оставленные на форуме нашего издания. Оппоненты
таких комментаторов заметили, что их этот вопрос не особо интересует: "Родила
– и молодец!", – пишут они.
"Она знает, кто папа – а вам зачем?", – заметил
один из читателей. "Да Вы что?! А как же эти ущербные умом-то ,тоже хотятЬ
знать! )))Раньше бабки у подъезда всех обсуждали, а теперь быдло делает то же, только
в инете!", – пояснил мотивы злопыхателей другой пользователь.
Как сообщалось, 7 мая. Сыновья
появились на свет в московском Центре акушерства и гинекологии имени Кулакова.
Сама Кабаева не распространяется о своей личной жизни – что и породило волну
слухов.