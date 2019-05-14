Роды Алины Кабаевой стали темой номер один для обсуждения в соцсетях. Несмотря на то, что подтверждения информация пока не получила, большинство россиян поздравляют молодую маму с пополнением в семействе – и попутно дают жесткий отпор злопыхателям.

Роды Алины Кабаевой стали темой номер один для обсуждения всоцсетях. Несмотря на то, что подтверждения информация пока не получила, большинствороссиян поздравляют молодую маму с пополнением в семействе – и попутно даютжесткий отпор злопыхателям.Сообщения о двойне, которую ,взбудоражили соцсети. Реакция большинства пользователей естественна: они признаются,что рады за знаменитую спортсменку. Некоторые склонны думать, что эта новость -очередная газетная "утка". Находятся и те, кто готов поливать грязьюталантливую гимнастку.И все же основная масса комментариев положительная. Россиянерадуются за молодую маму, пишут, что ей "давно пора было" обзавестисьдетьми. И тут – сразу двойня. А критики Алины Кабаевой получают достойныйотпор."Девочка уже взрослая. И она без чьих либо указок имеетправо рожать от того, кого любит, столько раз, сколько хочет", – отмечаюткомментаторы. "Поэтому, здоровья молодой маме и ее деткам, а всемзлопыхателям чирей на язык))))", – добавляют они (здесь и далее орфографияи пунктуация оригинала – Прим. ред)."Алиночка,поздравляю! Вы красивая, обаятельная, талантливая,гордость нашего спорта! Не обращайте внимания на мерзкие пасквили, это могутнаписать только убогие, ущербные умом людишки, которых, как всегда "душит"зависть",– поддерживают читатели Дней.Ру.Некоторые комментаторы решили пристыдить спортсменку за то,что она не называет отца своих детей. "А от кого она родила?", "ЭКО?",– самые корректные вопросы, оставленные на форуме нашего издания. Оппонентытаких комментаторов заметили, что их этот вопрос не особо интересует: "Родила– и молодец!", – пишут они."Она знает, кто папа – а вам зачем?", – заметилодин из читателей. "Да Вы что?! А как же эти ущербные умом-то ,тоже хотятЬзнать! )))Раньше бабки у подъезда всех обсуждали, а теперь быдло делает то же, тольков инете!", – пояснил мотивы злопыхателей другой пользователь.Как сообщалось, 7 мая. Сыновьяпоявились на свет в московском Центре акушерства и гинекологии имени Кулакова.Сама Кабаева не распространяется о своей личной жизни – что и породило волнуслухов.