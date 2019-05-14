Американские инженеры разработали бетонные блоки, которые легко может сдвинуть один человек, несмотря на то, что весят они полтонны.

В наборе – блоки весом от 420 до 700 кг. Доставить комплект на площадку, собрать или разобрать конструкцию может буквально пара человек, пишет archi.ru.Для создания блоков использовали материал с эффектом переменной плотности. "Облегчить" блоки также помогает точно выверенный центр тяжести.Фото: ї archi.ruКонтроль устойчивости и направление движения обеспечивается закругленными краями и ручками, посредством которых блоки можно раскачивать, наклонять и катить.На создание таких блоков инженеров вдохновили древние мегалитические сооружения. К примеру, считается, что статуи моаи на острове Пасхи перемещали на место без каких-либо сложных технических приспособлений.