В Сети не утихают разговоры о том, что супермодель рассталась с возлюбленным. По крайней мере теперь Ирина Шейк все чаще проводит время в одиночестве.

В Сети не утихают разговоры о том, что супермодель рассталасьс возлюбленным. По крайней мере теперьИрина Шейк все чаще проводит время в одиночестве.Сегодня, 14 мая, Интернет заполонили свежие кадры со звездой. Папараццизапечатлели Ирину Шейк, когда та брела по одной из парковок Лос-Анджелеса.В одной руке звезда держала мобильный телефон и сосредоточеновглядывалась его экран, а другой она умудрялась нести пакет с продуктами и стакансо смузи. Шейк была облачена в спортивную одежду, поэтому многие решили, чтозвезда только что вышла из фитнесс-клуба. Об этом сообщает The Daily Mail.Отметим, что ещеполгода назад Ирину редко можно было застать гуляющей в одиночестве. АктерБрэдли Купер ни на шаг не отходил от возлюбленной. Они часто проводили время сдочерью Леей. Теперь же модель предоставлена сама себе.Поговаривают, что и Брэдли Купер расстались из-за нежелания модели вести менее публичный образ жизни. Артист хотел быть подальше он репортеров, однакоего избранница не могла отказаться от внимания прессы. "Брэдли всегдахотел сохранить свою личную жизнь в тайне, в то время как Ирина любитпоявляться на публике", – рассказывает анонимный источник из близкогоокружения пары.и Брэдли Купер были вместе почти четыре года. Несмотряна рождение дочери Леи, знаменитости так и не поженились.