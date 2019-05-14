В Сети не утихают разговоры о том, что супермодель рассталась
с возлюбленным. По крайней мере теперь
Ирина Шейк все чаще проводит время в одиночестве.
В Сети не утихают разговоры о том, что супермодель рассталась
с возлюбленным. По крайней мере теперь
Ирина Шейк все чаще проводит время в одиночестве.
Сегодня, 14 мая, Интернет заполонили свежие кадры со звездой. Папарацци
запечатлели Ирину Шейк, когда та брела по одной из парковок Лос-Анджелеса.
В одной руке звезда держала мобильный телефон и сосредоточено
вглядывалась его экран, а другой она умудрялась нести пакет с продуктами и стакан
со смузи. Шейк была облачена в спортивную одежду, поэтому многие решили, что
звезда только что вышла из фитнесс-клуба. Об этом сообщает The Daily Mail.
Отметим, что еще
полгода назад Ирину редко можно было застать гуляющей в одиночестве. Актер
Брэдли Купер ни на шаг не отходил от возлюбленной. Они часто проводили время с
дочерью Леей. Теперь же модель предоставлена сама себе.
Поговаривают, что и Брэдли Купер расстались из-за нежелания модели вести менее публичный образ жизни. Артист хотел быть подальше он репортеров, однако
его избранница не могла отказаться от внимания прессы. "Брэдли всегда
хотел сохранить свою личную жизнь в тайне, в то время как Ирина любит
появляться на публике", – рассказывает анонимный источник из близкого
окружения пары.
и Брэдли Купер были вместе почти четыре года. Несмотря
на рождение дочери Леи, знаменитости так и не поженились.