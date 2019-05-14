У Ивана Урганта несчетное количество фанатов по всему миру, многие считают его обаятельным и харизматичным интервьюером с тонким чувством юмора. Журналист Владимир Познер рассказал, что на самом деле представляет из себя ведущий Вечернего Урганта.

У Ивана Урганта несчетное количество фанатов по всему миру, многие считают его обаятельным и харизматичным интервьюером с тонким чувством юмора. Журналист Владимир Познер рассказал, что на самом деле представляет из себя ведущий "Вечернего Урганта".Владимир Познер остался крайне разочарован совместной работой с популярным ведущим. Журналист не испугался и высказал свое недовольство Ивану прямо в эфире шоу "Вечерний Ургант".Мужчины провели бок о бок две недели на съемках документального фильма о Японии. Первое, что отметил в телеведущем Познер, – отсутствие понятия "пунктуальность". Он поражен, как Ургант умудряется опаздывать на полчаса. Удивительно, но с такой нерасторопностью Иван никогда не пропускал поезда и самолеты.Но хуже всего то, что ведущий вечернего шоу на "Первом" даже не может придумать толковые оправдания. Каждое новое глупее предыдущего. "Это что-то невероятное", – возмущенно воскликнул Познер.К коммуникативным способностям Ивана у него особое отношение. Журналист отмечает, что Ургант говорит без умолку, а слушать оппонента вовсе не умеет. С чувством юмора никаких сложностей. Ведь нет юмора – нет проблем."Вы шутите три четверти шуток несмешных", – поделился журналист.Познер также отметил, что за столько лет совместной работы с ведущим его терпение уже на исходе. Видимо, скоро он не сможет выносить выходки Ивана.