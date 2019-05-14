Американские фондовые индексы рухнули из-за обострения отношений между США и Китаем. Вслед за введением дополнительных взаимных пошлин промышленный Dow Jones и показатель широкого рынка S&P просели почти на два с половиной процента.

Американские фондовые индексы рухнули из-за обострения отношений между США и Китаем. Вслед за введением дополнительных взаимных пошлин промышленный Dow Jones и показатель широкого рынка S&P просели почти на два с половиной процента. А высокотехнологичный NASDAQ потерял около трех с половиной процентов.Между тем, главный индекс Шанхайской биржи сейчас лишь в символическом минусе. Курс юаня снизился по отношению к доллару на 0,6 процента. Однако китайский регулятор заверяет, что сохранит его на рациональном и стабильном уровне.Российский рынок тоже отреагировал на противостояние двух экономик. Рубль потерял к доллару 35 копеек. Индекс Мосбиржи ушел в красную зону на четверть процента, а показатель РТС — на полпроцента.Китай объявил о введении с 1 июня пошлин на американские товары, годовой оборот которых около 60 миллиардов долларов, напоминает телеканал "Россия 24". Это стало ответом на повышение ввозных тарифов со стороны США и угрозы ввести дополнительные барьеры для всего оставшегося импорта.