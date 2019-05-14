Известный актер
Валерий Яременко пообщался с шоуменом Борисом Корчевниковым. Звезда появилась в
студии программы Судьба человека телеканала Россия 1.
Известный актер
Валерий Яременко пообщался с шоуменом Борисом Корчевниковым. Звезда появилась в
студии программы "Судьба человека" телеканала "Россия 1".
Валерий Яременко вспомнил, как много лет назад его фиктивный
брак со звездой фильма "Завтра была война" актрисой Ириной Чериченко перерос в
настоящую любовь. В студии "Судьба человека" артист объяснил, почему этот
союз распался.
По словам Яременко, Ирине нужна была московская прописка и он
предложил помощь. Однако у него тоже был корыстный мотив: благодаря женитьбе на
Чериченко его поставили в очередь на получение квартиры.
"Моя подруга рассказала мне о проблемах Чериченко, и я
согласился вступить с ней в брак. Между нами возникла искорка. Она мне,
конечно, понравилась: красивая, талантливая. В итоге мы заигрались в любовь на
три года, но спектакль не мог длиться вечно", – заметил актер.
Звезда отметила, что их отношения угасли так же резко, как и вспыхнули.
Артистов ничто не связывало, ведь им не удалось стать родителями.
В студии программы Яременко признался, что
перед походом в ЗАГС Чериченко взяла в театре накладной живот, чтобы казаться
беременной. Трюк сработал, и звезд сразу расписали. Однако, по мнению Валерия,
этой выходкой они разгневали высшие силы. Вскоре звезды горько поплатились – у
Ирины случился выкидыш.
"Понимаете, есть вещи, над которыми нельзя шутить. Я еще
тогда понял, что этот накладной живот нам аукнется. Так в итоге и случилось", -
признался ведущему программы Валерий Яременко.
Артист добавил, что с Ириной Чериченко не общается. Звезда уверена,
что они не стали друзьями после развода из-за того, что не завели совместных
детей.