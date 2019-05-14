Известный актер Валерий Яременко пообщался с шоуменом Борисом Корчевниковым. Звезда появилась в студии программы Судьба человека телеканала Россия 1.

Известный актерВалерий Яременко пообщался с шоуменом Борисом Корчевниковым. Звезда появилась встудии программы "Судьба человека" телеканала "Россия 1".Валерий Яременко вспомнил, как много лет назад его фиктивныйбрак со звездой фильма "Завтра была война" актрисой Ириной Чериченко перерос внастоящую любовь. В студии "Судьба человека" артист объяснил, почему в итоге этотсоюз распался.По словам Яременко, Ирине нужна была московская прописка и онпредложил помощь. Однако у него тоже был корыстный мотив: благодаря женитьбе наЧериченко его поставили в очередь на получение квартиры."Моя подруга рассказала мне о проблемах Чериченко, и ясогласился вступить в ней в брак. Между нами возникла искорка. Она мне,конечно, понравилась: красивая, талантливая. В итоге мы заигрались в любовь натри года, но спектакль не мог длиться вечно", – заметил актер.Звезда отметила, что их отношения угасли также резко, как и вспыхнули.Артистов ничего не связывало, ведь им не удалось стать родителями.В студии программы Яременко признался, чтоперед походом в ЗАГС Чериченко взяла в театре накладной живот, чтобы сказатьсябеременной. Трюк сработал и звезд сразу расписали. Однако, по мнению Валерия,этой выходкой они разгневали высшие силы. Вскоре звезды горько поплатились – уИрины случился выкидыш."Понимаете, есть вещи, над которыми нельзя шутить. Я ещетогда понял, что этот накладной живот нам аукнется. Так в итоге и случилось", -признался ведущему программы Валерий Яременко.Артист добавил, что с Ириной Чериченко не общается. Звезда уверена,что они не стали друзьями после развода из-за того, что не завели совместныхдетей.