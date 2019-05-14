Фигуристка описала свою коллегу по льду одним словом. Евгения Медведева положительно охарактеризовала свою главную соперницу Алину Загитову.

Фигуристка описала свою коллегу по льду одним словом. ЕвгенияМедведева положительно охарактеризовала свою главную соперницу Алину Загитову.Переехавшая в Канаду российская спортсменкадала интервью YouTube-каналу "Макарена". В нем Евгения Медведева далахарактеристики своим коллегам-фигуристам."Работяга", – одним словам описалаона Алину Загитову. Евгения Медведева раскрыла правду о том, как трудится еемладшая коллега. "Мы с ней работали перед Олимпиадой. Я сразу говорю – онаработала как не в себя", – заявила спортсменка.Описала Евгения Медведева и ЕлизаветуТуктамышеву. Она призналась, что ей есть, чему поучиться уфигуристки. По словам Медведевой, Туктамышеву отличают веселый характер иумение "не париться по пустякам".Напомним, в этом сезоне Евгения Медведевазавоевала бронзовую медаль чемпионата мира, уступив первое место Алине Загитовой,а второе – представительнице Казахстана Элизабет Турсынбаевой. В рейтинге Международногосоюза конькобежцев (ISU) она заняла третье.Как писали "Дни.ру", в 2018 году ушла от российского тренера Этери Тутберидзе кканадскому специалисту Брайану Орсеру. – серебряная медалисткаОлимпиады в Пхенчхане в женском одиночном катании. На Играх в Пхенчхане онауступила лишь Алине Загитовой. Спортсменка – двукратная чемпионка России, Европы и мира.