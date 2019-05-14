Фигуристка описала свою коллегу по льду одним словом. Евгения
Медведева положительно охарактеризовала свою главную соперницу Алину Загитову.
Фигуристка описала свою коллегу по льду одним словом. Евгения
Медведева положительно охарактеризовала свою главную соперницу Алину Загитову.
Переехавшая в Канаду российская спортсменка
дала интервью YouTube-каналу "Макарена". В нем Евгения Медведева дала
характеристики своим коллегам-фигуристам.
"Работяга", – одним словам описала
она Алину Загитову. Евгения Медведева раскрыла правду о том, как трудится ее
младшая коллега. "Мы с ней работали перед Олимпиадой. Я сразу говорю – она
работала как не в себя", – заявила спортсменка.
Описала Евгения Медведева и Елизавету
Туктамышеву. Она призналась, что ей есть, чему поучиться у
фигуристки. По словам Медведевой, Туктамышеву отличают веселый характер и
умение "не париться по пустякам".
Напомним, в этом сезоне Евгения Медведева
завоевала бронзовую медаль чемпионата мира, уступив первое место Алине Загитовой,
а второе – представительнице Казахстана Элизабет Турсынбаевой. В рейтинге Международного
союза конькобежцев (ISU) она заняла третье.
Как писали "Дни.ру", в 2018 году ушла от российского тренера Этери Тутберидзе к
канадскому специалисту Брайану Орсеру. – серебряная медалистка
Олимпиады в Пхенчхане в женском одиночном катании. На Играх в Пхенчхане она
уступила лишь Алине Загитовой. Спортсменка – двукратная чемпионка России, Европы и мира.