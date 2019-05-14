Российские пользователи приложения WhatsApp могли оказаться в числе пострадавших от уязвимости, позволившей мошенникам внедрять израильские шпионские программы на телефоны.

Российские пользователи приложения WhatsApp могли оказаться в числе пострадавших от уязвимости, позволившей мошенникам внедрять израильские шпионские программы на телефоны, передает РИА Новости.Как пояснил руководитель Агентства кибербезопасности, член экспертного совета комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Евгений Лифшиц, обезопасить себя и свой смартфон от вредоносного ПО можно, обновив приложение.Ранее газета Financial Times сообщила со ссылкой на компанию WhatsApp и распространителя шпионского программного обеспечения, что уязвимость была обнаружена в начале мая. Данным приложением пользуются 1,5 миллиарда человек по всему миру, на их телефоны злоумышленники могли с помощью звонков через приложение устанавливать вредоносное ПО. Как пишет газета, шпионский код мог передаваться, даже если пользователи не отвечали на звонок, при этом звонки зачастую пропадали из журналов вызовов.Эксперт напомнил, что для предотвращения внедрения шпионских ПО на смартфон, необходимо обновить приложение по требованию производителя.