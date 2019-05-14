13 мая на канале Disney состоится премьера российского фантастического мультсериала Герои Энвелла, созданного анимационной студией Паровоз по заказу компании Цифровое Телевидение.

13 мая на канале Disney состоится премьера российского фантастического мультсериала "Герои Энвелла".Мультфильм рассказывает о четырех школьниках из Санкт-Петербурга, которые увлекаются компьютерными играми. Однажды Арт, Кира, Фил и Вик находят в школе ноутбук, оказавшийся порталом в мир "Героев Энвелла". Друзья узнают о планах коварного злодея Моргарта захватить власть над людьми и решают во что бы то ни стало помешать ему.Персонажи мультсериала "Герои Энвелла" уже успели завоевать любовь многочисленных поклонников. С 13 мая зрителей канала Disney ждут захватывающие приключения, интересные квесты и невероятные открытия в компании юных проводников по лабиринтам виртуальной реальности.Мультсериал "Герои Энвелла" создан анимационной студией "Паровоз" по заказу компании "Цифровое Телевидение". Режиссером и главным автором сериала стал Антон Ланшаков, в портфолио которого работа над такими популярными проектами, как "Ми-ми-мишки" и "Сказочный патруль".