О возможном участии главной поп-дивы планеты в Евровидении заговорили вскоре после того, как в мае 2018 года Израиль победил в конкурсе европейской песни. Но прежде все разговор были на уровне слухов. Наконец-то они стали явью.

О возможном участии главной поп-дивы планеты в "Евровидении" заговорили вскоре после того, как в мае 2018 года Израиль победил в конкурсе европейской песни. Но прежде все разговор были на уровне слухов. Наконец-то они стали явью.Утром 14 мая в аэропорту Бен-Гурион совершил посадку специальный рейс с Мадонной на борту. Ее приезд – подарок единоверцам от канадского миллиардера Сильвана Адамс. Филантроп из своего кармана заплатил миллион долларов артистке и взял на себя все расходы по ее пребыванию на Святой земле.Сумма получилась внушительная, ведь одновременно с Мадонной, но отдельным бортом, прибыло 135 человек ее команды. Это 40 певцов и музыкантов, 25 танцоров, хореографы, режиссеры и сценографы, которые будут заниматься постановкой номера Мэдж. Вместе с Мадонной на Святую землю прибыли еще и повара, тренеры по йоге, визажисты, парикмахеры. С собой она, как говорят, привезла все – от стиральных машин до посуды и и еды.Известно, что она споет в финале конкурса две песни. Но выступление превратится в полноценное шоу. Создать его помогут 30 тонн декораций и оборудования, которые доставили на транспортном самолете. Среди декораций есть даже специальный лифт, который, как пишет портал эффектно поднимет певицу.Правда, пообщаться с мировой поп-дивой участникам конкурса будет невозможно. Ни Филиппа Киркорова, ни Сергея Лазарева, ни других участников конкурса и членов международных делегаций на пушечный выстрел не подпустят в Мадонне. Для ее изоляции даже построили специальный палаточный городок, где она проведет четыре репетиции.Киркоров, правда, сможет просверлить дырки в гостиничном номере – он живет по соседству с Мадонной в одном отеле и на одном этаже. Могут они столкнуться и в коридоре. Но с Мадонной едет такое количество охраны, что вряд ли есть шанс пообщаться с ней.Напомним, мировые звезды часто участвую в "Евровидении" в качестве специальных гостей. Например, в 2016 году в финале конкурса в Стокгольме с композицией Can't Stop The Feeling появился американский певец Джастин Тимберлейк.