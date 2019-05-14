Уходящий президент Украины не
хочет расставаться с большой политикой. Петр Порошенко подготовил план
возвращения во власть.
Уходящий президент Украины не
хочет расставаться с большой политикой. Петр Порошенко подготовил план
возвращения во власть.
Действующий украинский лидер решил действовать в отношении нового
президента страны Владимира Зеленского довольно коварно. Петр Порошенко роет
сопернику могилу, планируя пошагово вернуться к власти.
Петр Порошенко планирует закрепиться в новом составе Верховной
рады, заведя туда несколько политических проектов. В последствии их можно будет
объединить в крупную фракцию. "Они будут заводить несколько колонн, остатки БПП
(украинская партия "Блок Петра Порошенко" – Прим. ред.) ребрендинговые… Будет
новая надежда… Это реально будет новая обертка порошенковского БПП, только с
европейско-стендфортским лицом", – цитирует политолога Юрия Романенко "ПолитНавигатор".
По словам эксперта, туда же входят различные нишевые проекты. Он
отметил, что с их помощью сможет "насобирать 226 голосов и
переформатировать Кабмин и парламент в основной центр принятия решений, обрезав
максимально Зеленского, таким образом законсервировав ситуацию".
Напомним,
ранее избранный президент Украины Владимир Зеленский сравнил с
"туристом, который ворует в египетском отеле тапочки". Администрация
бизнесмена же отметила, что после выборов украинский олигарх Игорь Коломойский
прервал молчание и стал раздавать интервью о грядущей политической ситуации в
стране, в то время как сам Зеленский отказывается от подробных комментариев.