Уходящий президент Украины не хочет расставаться с большой политикой. Петр Порошенко подготовил план возвращения во власть.

Уходящий президент Украины нехочет расставаться с большой политикой. Петр Порошенко подготовил планвозвращения во власть.Действующий украинский лидер решил действовать в отношении новогопрезидента страны Владимира Зеленского довольно коварно. Петр Порошенко роетсопернику могилу, планируя пошагово вернуться к власти.Петр Порошенко планирует закрепиться в новом составе Верховнойрады, заведя туда несколько политических проектов. В последствии их можно будетобъединить в крупную фракцию. "Они будут заводить несколько колонн, остатки БПП(украинская партия "Блок Петра Порошенко" – Прим. ред.) ребрендинговые… Будетновая надежда… Это реально будет новая обертка порошенковского БПП, только севропейско-стендфортским лицом", – цитирует политолога Юрия Романенко "ПолитНавигатор".По словам эксперта, туда же входят различные нишевые проекты. Онотметил, что с их помощью сможет "насобирать 226 голосов ипереформатировать Кабмин и парламент в основной центр принятия решений, обрезавмаксимально Зеленского, таким образом законсервировав ситуацию".Напомним,ранее избранный президент Украины Владимир Зеленский сравнил с"туристом, который ворует в египетском отеле тапочки". Администрациябизнесмена же отметила, что после выборов украинский олигарх Игорь Коломойскийпрервал молчание и стал раздавать интервью о грядущей политической ситуации встране, в то время как сам Зеленский отказывается от подробных комментариев.