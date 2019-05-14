Сумма ущерба превысила 20 тысяч рублей

Сумма ущерба превысила 20 тысяч рублейВ начале мая этого года в полицию обратилась 39-летняя жительница Коврова. Женщина рассказал, что на улице неизвестный мужчина украл у неё золотые цепочки с кулонами. Сумма ущерба превысила 20 тысяч рублей.Правоохранители «по горячим следам» установили личность и местонахождение 30-летнего подозреваемого. Мужчину задержали, он во всем признался.Выяснилось, что злоумышленник, находившийся в том же кафе, что и женщина, заметил на ее шее золотые украшения и когда она отправилась домой, предложил проводить её. По пути мужчина сорвал с шеи спутницы цепочки и скрылся. Похищенное подозреваемый хотел подарить своей сожительнице.Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Владимирской области, в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело.