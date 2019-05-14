Фигурант похитил золотые украшения у случайной знакомой.

2 мая текущего года в МО МВД России "Ковровский" обратилась 39-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что на улице у неё похитил золотые цепочки с кулонами неизвестный мужчина. Сумма ущерба, причиненного собственнице, превысила 20 000 рублей. Сотрудники полиции по горячим следам провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в том числе, изучили записи с камер видеонаблюдения, установленных в кафе, где накануне происшествия находилась потерпевшая. В результате сотрудники полиции установили личность и местонахождение 30-летнего подозреваемого.Фигурант был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы в этот же день и дал признательные показания.Установлено, что подозреваемый, находившийся в том же кафе, что и потерпевшая, заметил на шее женщины золотые украшения и когда она отправилась домой, предложил проводить её. По пути злоумышленник сорвал с шеи спутницы цепочки и скрылся. Похищенное подозреваемый планировал подарить своей сожительнице.В настоящее время в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ (грабеж).Похищенное имущество изъято.