Ани Лорак в очередной раз взбудоражила Сеть интересным
снимком. Певица похвасталась перед поклонниками новой пижамой – но при этом
распахнула ее, продемонстрировав нижнее белье. Некоторые подписчики
раскритиковали артистку за излишне откровенные, по их мнению, фотографии.
Ани Лорак в очередной раз взбудоражила Сеть интересным
снимком. Певица похвасталась перед поклонниками новой пижамой – но при этом
распахнула ее, продемонстрировав нижнее белье. Некоторые подписчики
раскритиковали артистку за излишне откровенные, по их мнению, фотографии.
Пикантный снимок вызвал бурную реакцию фолловеров.
Одни восхваляют артистку, отмечая ее сексуальность, другие, напротив,
возмущаются "распущенностью" певицы.
На фотографии, размещенной в Instagram, Ани Лорак позирует, лежа
на постели в белой пижаме – демонстрируя такой же белый бюстгальтер.
"Теперь у меня появилась любимая пижама... Я в восторге! )", – подписала фото
артистка.
Мнения подписчиков разделились. Некоторые сочли, что
фотография была бы гораздо интереснее, если бы звезда была без белья. Их
оппоненты же уверены, что ни к чему певице так часто оголяться.
"Кому оно надо? Ты певица или девочка-показуха? Зачем
грудь оголять?", "Без лифчика
было бы лучше. Но Лазарев оценит", – комментируют пост пользователи.
В последнем комментарии упоминается известный российский
певец Сергей Лазарев, который сейчас участвует в конкурсе Евровидение от
России. Об их с романе давно ходят слухи. Не так давно, к примеру,
звезды вместе отдыхали в Майами. Кроме того, артисты довольно часто публикуют
совместные фотографии в своих микроблогах.
надо отдать должное – форму она поддерживает
великолепную. На взбудоражившем Сеть снимке певица показала, кроме белоснежного
белья, также идеально плоский живот, отмечает издание "Папарацци".