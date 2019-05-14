Ани Лорак в очередной раз взбудоражила Сеть интересным снимком. Певица похвасталась перед поклонниками новой пижамой – но при этом распахнула ее, продемонстрировав нижнее белье. Некоторые подписчики раскритиковали артистку за излишне откровенные, по их мнению, фотографии.

Ани Лорак в очередной раз взбудоражила Сеть интереснымснимком. Певица похвасталась перед поклонниками новой пижамой – но при этомраспахнула ее, продемонстрировав нижнее белье. Некоторые подписчикираскритиковали артистку за излишне откровенные, по их мнению, фотографии.Пикантный снимок вызвал бурную реакцию фолловеров.Одни восхваляют артистку, отмечая ее сексуальность, другие, напротив,возмущаются "распущенностью" певицы.На фотографии, размещенной в Instagram, Ани Лорак позирует, лежана постели в белой пижаме – демонстрируя такой же белый бюстгальтер."Теперь у меня появилась любимая пижама... Я в восторге! )", – подписала фотоартистка.Мнения подписчиков разделились. Некоторые сочли, чтофотография была бы гораздо интереснее, если бы звезда была без белья. Ихоппоненты же уверены, что ни к чему певице так часто оголяться."Кому оно надо? Ты певица или девочка-показуха? Зачемгрудь оголять?", "Без лифчикабыло бы лучше. Но Лазарев оценит", – комментируют пост пользователи.В последнем комментарии упоминается известный российскийпевец Сергей Лазарев, который сейчас участвует в конкурсе Евровидение отРоссии. Об их с романе давно ходят слухи. Не так давно, к примеру,звезды вместе отдыхали в Майами. Кроме того, артисты довольно часто публикуютсовместные фотографии в своих микроблогах.надо отдать должное – форму она поддерживаетвеликолепную. На взбудоражившем Сеть снимке певица показала, кроме белоснежногобелья, также идеально плоский живот, отмечает издание "Папарацци".