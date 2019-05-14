16 мая певец выйдет в первом полуфинале 64-го конкурса песни Евровидение. Между репетициями и интервью он успел побывать в Храме Гроба Господнего и у Стены Плача в Иерусалиме. Он загадал в святых местах что-то очень сокровенное.

16 мая певец выйдет в первом полуфинале 64-го конкурса песни "Евровидение". Между репетициями и интервью он успел побывать в Храме Гроба Господнего и у Стены Плача в Иерусалиме. Он загадал в святых местах что-то очень сокровенное.Во время пребывания Лазарева в Израиле многочисленные поклонники следят за ним посредством социальных сетей. Правда, певец считает, что с этой виртуальной жизнью стоит завязывать.Но вот как переживут это 3,8 миллиона подписчиков? Смогут ли без новостей от Сережи жить?!"Я очень много фото и видео выкладываю в социальные сети, поскольку понимаю, что подписчикам интересно посмотреть на мою жизнь не только на сцене, – признался певец в интервью "Дни.Ру". – Но в ближайшее время я хочу сократить свое присутствие в Сети"."Признаюсь, желал бы вообще от соцсетей избавиться, хотя не знаю, рискну ли, – продолжает . – Дело в том, что хочется пожить немного для себя, а не на показ. Просто время, проведенное в соцсетях, катастрофически растет – все словно сошли с ума. Это ужасно! Это превратилось в тяжелую зависимость – мы живем для кого-то, забывая оставлять что-то важное у себя в памяти, а не в памяти телефона. Мне очень хотелось бы, чтобы все снова начали общаться вживую, а не с помощью лайков и комментариев".От идеи завести страницу в Instagram для 4-летнего сына Никиты Лазарев тоже не в восторге. Хотя у отпрысков того же Филиппа Киркорова по несколько сотен тысяч подписчиков в соцсетях. "А зачем? – задает риторический вопрос. – Чтобы все знали, какой у меня замечательный ребенок? Родственники и так его видят, а когда он подрастет, то сам решит, нужен ли ему виртуальный "двойник". Пока же я его ограждаю от техники – компьютеров, телефонов".