В США на 98-м году ушла из жизни американская актриса и певица Дорис Дэй. Она снималась у Хичкока, ее партнерами в разные годы были Кэри Грант, Кларк Гейбл, Джеймс Стюарт, Фрэнк Синатра и Рональд Рейган. В 2004-м Дэй была вручена высшая награда США для гражданских лиц — Президентская медаль Свободы.

В штате Калифорния 13 мая на 98-м году ушла из жизни американская актриса и певица Дорис Дэй.Как говорится в сообщении благотворительного фонда Doris Day Animal Foundation, она скончалась от последствий воспалений легких.Смерть наступила в ее доме в Кармел-Вэлли. Чуть больше месяца назад, 3 апреля, она отметила свое 97-летие. Тогда в ее доме собралось больше трехсот поклонников, которые хотели поздравить легендарную американскую актрису.Тогда она еще находилась в хорошей для своего возраста физической форме, но через некоторое время подхватила воспаление легких, от которого оправиться уже не смогла.Дорис начала эстрадную карьеру в возрасте 15 лет. Тогда она записала песню Sentimental Journey с оркестром Леса Брауна, а самым известным ее хитом является Que Sera Sera ("Что будет, то будет").Всего Дэй записала больше 600 композиций и почти 30 альбомов, а сборник неизвестных песен под названием My Heart, выпущенный в 2011 году, возглавил хит-парад в Великобритании.Кинематографу она посвятила 30 лет, за которые снялась в 39 фильмах практически всех известных жанров.В разные годы ее партнерами на съемках были такие звезды Голливуда, как Кэри Грант, Кларк Гейбл, Джеймс Стюарт, Фрэнк Синатра и Рональд Рейган.Самыми известными лентами, в которых снималась Дэй, стали: "Человек, который слишком много знал" Альфреда Хичкока, "Штормовое предупреждение", "Люби меня или покинь меня" и "Любимец учителя".В 1960 году Дорис Дэй была номинирована на "Оскар" за главную женскую роль в фильме "Телефон пополам".В 2004-м ей была вручена высшая награда США для гражданских лиц — Президентская медаль Свободы, а в 2008 году Дорис Дэй была удостоена почетной премии "Грэмми" за пожизненный вклад в музыкальное искусство.С 1970-х актриса вела активную деятельность, посвященную уходу за животными и борьбе с научными опытами над ними, сообщает ТАСС.