До 150 тысяч гектаров возросла площадь лесных пожаров почти в пятидесяти регионах страны. Во многих из них ситуация близка к критической — огонь вплотную подбирается к населенным пунктам и заповедникам. В Амурской, Иркутской, Курганской и Челябинской областях, Бурятии и Забайкальском крае спасатели частично эвакуируют местных жителей.

До 150 тысяч гектаров возросла площадь лесных пожаров почти в пятидесяти регионах страны. Во многих из них ситуация близка к критической — огонь вплотную подбирается к населенным пунктам и заповедникам. В Амурской, Иркутской, Курганской и Челябинской областях, Бурятии и Забайкальском крае спасатели частично эвакуируют местных жителей.Контролируемый встречный пал — сегодня главное оружие пожарных авиалесоохраны в борьбе с лесными пожарами. Иначе, как считают специалисты, крупные очаги не остановить.В лесах вблизи поселка Бухун пожар бушует уже неделю. За это время здесь не было ни дождя, ни снега. Ежедневно ветер меняет свое направление, чем сильно осложняет тушение.К опасному очагу стянуты силы авиалесоохраны и техника из нескольких районов Иркутской области. Со специальным ранцевым огнетушителем за спиной до кромки пожара порой работникам приходится идти несколько километров. Все для того, чтобы исключить приближение огня к населенным пунктам.— Тут и техники, и нас много.— Справитесь?— Конечно! Нам не в первый раз.Только за минувшие выходные стихия подбиралась к поселкам около сорока раз, и во всех случаях ее удалось остановить. Один из крупнейших пожаров на территории Прибайкальского национального парка локализован. Но в огне по-прежнему тысячи гектаров леса. Лучше всего кромки пожаров видны с воздуха — лесная авиация контролирует затушенные очаги, выявляет новые термоточки."Дым-точки отрабатываем, записываем координаты, передаем в территориальный отдел, осматриваем территорию по маршруту и далее возвращаемся на посадку", — рассказавает о работе летчик-наблюдатель "Иркутской базы авиационной охраны лесов" Андрей Ретунский.В двух районах все еще действует режим чрезвычайной ситуации. На остальных территориях запрещено посещение лесов. Зачастую причиной пожаров становятся поджоги. Они могут быть как намеренными, так и случайными: как здесь, совсем рядом с очагом — свежесрубленные вековые сосны, которые черные лесорубы, по всей видимости, просто не успели вывезти до прихода стихии. Пожар мог возникнуть, например, из-за оставленного ими костра.