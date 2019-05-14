Рената Литвинова смутила подписчиков своего микроблога загадочным посланием. Фраза сопровождает снимок актрисы, сделанный на балконе шикарного отеля в Тоскане. Поклонники обеспокоены.

Рената Литвинова смутила подписчиков своего микроблогазагадочным посланием. Фраза сопровождает снимок актрисы, сделанный на балконешикарного отеля в Тоскане. Поклонники обеспокоены.довольно часто говорит загадками, да и весь образ еене совсем обычен. Однако на сей раз фолловеры не на шутку обеспокоились.Актриса на снимке стоит у перил балкона, в дорогой пижаме и босоножках."Или как можно короче, или как можно приятнее", -подписала фотографию артистка (здесь и далее орфография и пунктуация оригинала– Прим. ред).Поскольку на вопросы поклонников актриса не отвечала, тепринялись гадать – что же имела в виду Рената Литвинова. Кто-то, видимо, решил,что речь идет о сексе. "О чем вы, Рената? Лучше долго и приятно", -поделились опытом искушенные пользователи.Другие, судя по всему, сами заразились состоянием артистки."Рената, Рената… что в голове Вашей? Как же круто быть неожиданно другим",– восхищаются необычностью фолловеры.А секрет оказался прост. Внимательный женский взгляд в концеконцов заметил оставленную в подписи ссылку на известного дизайнера. Так чторазмышления носили весьма приземленный характер – все дело было в пижаме."А я подумала что-то про смысл жизни… или важное в жизни, или любовь. Атак, да – летом можно и короче", – отметила разочарованная подписчица.Не так давно опубликовала на своей страничке в Instagram фотографию, которую сделала ее дочь Ульяна. Актриса представлена крупным планом без косметики и фирменной прически. Снимок стал сенсацией. Большинство подписчиков рассыпались в комплиментах. А некоторые признались, что без макияжа Литвинову не узнали бы – дескать, она выглядит как самая обычная женщина.