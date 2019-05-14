Рената Литвинова смутила подписчиков своего микроблога
загадочным посланием. Фраза сопровождает снимок актрисы, сделанный на балконе
шикарного отеля в Тоскане. Поклонники обеспокоены.
Рената Литвинова смутила подписчиков своего микроблога
загадочным посланием. Фраза сопровождает снимок актрисы, сделанный на балконе
шикарного отеля в Тоскане. Поклонники обеспокоены.
довольно часто говорит загадками, да и весь образ ее
не совсем обычен. Однако на сей раз фолловеры не на шутку обеспокоились.
Актриса на снимке стоит у перил балкона, в дорогой пижаме и босоножках.
"Или как можно короче, или как можно приятнее", -
подписала фотографию артистка (здесь и далее орфография и пунктуация оригинала
– Прим. ред).
Поскольку на вопросы поклонников актриса не отвечала, те
принялись гадать – что же имела в виду Рената Литвинова. Кто-то, видимо, решил,
что речь идет о сексе. "О чем вы, Рената? Лучше долго и приятно", -
поделились опытом искушенные пользователи.
Другие, судя по всему, сами заразились состоянием артистки.
"Рената, Рената… что в голове Вашей? Как же круто быть неожиданно другим",
– восхищаются необычностью фолловеры.
А секрет оказался прост. Внимательный женский взгляд в конце
концов заметил оставленную в подписи ссылку на известного дизайнера. Так что
размышления носили весьма приземленный характер – все дело было в пижаме.
"А я подумала что-то про смысл жизни… или важное в жизни, или любовь. А
так, да – летом можно и короче", – отметила разочарованная подписчица.
Не так давно опубликовала на своей страничке в Instagram фотографию, которую сделала ее дочь Ульяна. Актриса представлена крупным планом без косметики и фирменной прически. Снимок стал сенсацией. Большинство подписчиков рассыпались в комплиментах. А некоторые признались, что без макияжа Литвинову не узнали бы – дескать, она выглядит как самая обычная женщина.