Президент Белоруссии отказался от посещения Брюсселя, где проходит конференции в честь 10-летия Восточного партнерства. Александр Лукашенко не полетел туда из-за конфликта с Литвой.

Президент Белоруссии отказалсяот посещения Брюсселя, где проходит конференции в честь 10-летия "Восточного партнерства". Александр Лукашенконе полетел туда из-за конфликта с Литвой.Еврокомиссар по европейской политике соседства и переговорам о расширенииЕС Йоханнес Хан заявил, что подписание соглашения между Евросоюзом иБелоруссией о приоритетах сотрудничества тормозится из-за позиции Литвы. Эта странаблокирует это решение, чтобы создать негативный фон вокруг строительстваБелорусской АЭС.Возникшая между Белоруссией и Литвой проблема сейчас обсуждается вЕС. "Но мы также понимаем, что приоритеты партнерства – это то, что интересуетвсех, и я надеюсь, что общее решение будет найдено", – цитирует Йоханнеса Хана "ПолитНавигатор".В свою очередь министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей Какдал понять, что именно из-за этого Александр Лукашенко поменял планы и неприехал в Брюссель. При этом он отметил, что всему свое время. "Мы не видим,чтобы в рамках нынешних мероприятий мы бы получили стопроцентную отдачу. Визитпрезидента должен быть максимально результативным, максимально насыщенным", –сказал Макей.Отметим, чтоЛитва критикуетпроект Белорусской АЭС, которая строится при поддержке России вблизи городаОстровец Гродненской области. Станция будет запущена осенью текущего года. ПозицияЛитвы объясняется и тем, что финансовую и техническую поддержку проектуоказывает Россия.Но и в отношениях сРоссией у Белоруссии не все слишком гладко. Ранее выступилс нападками в адрес нашей страны и, в частности, ее руководства. Он рассказал,что два белорусских завода понесли серьезные убытки из-за загрязнениянефтепровода "Дружба". По словам , причинойаварии стала "расхлябанность и разболтанность на территории России".