Президент Белоруссии отказался
от посещения Брюсселя, где проходит конференции в честь 10-летия Восточного партнерства. Александр Лукашенко
не полетел туда из-за конфликта с Литвой.
Президент Белоруссии отказался
от посещения Брюсселя, где проходит конференции в честь 10-летия "Восточного партнерства". Александр Лукашенко
не полетел туда из-за конфликта с Литвой.
Еврокомиссар по европейской политике соседства и переговорам о расширении
ЕС Йоханнес Хан заявил, что подписание соглашения между Евросоюзом и
Белоруссией о приоритетах сотрудничества тормозится из-за позиции Литвы. Эта страна
блокирует это решение, чтобы создать негативный фон вокруг строительства
Белорусской АЭС.
Возникшая между Белоруссией и Литвой проблема сейчас обсуждается в
ЕС. "Но мы также понимаем, что приоритеты партнерства – это то, что интересует
всех, и я надеюсь, что общее решение будет найдено", – цитирует Йоханнеса Хана "ПолитНавигатор".
В свою очередь министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей Как
дал понять, что именно из-за этого Александр Лукашенко поменял планы и не
приехал в Брюссель. При этом он отметил, что всему свое время. "Мы не видим,
чтобы в рамках нынешних мероприятий мы бы получили стопроцентную отдачу. Визит
президента должен быть максимально результативным, максимально насыщенным", –
сказал Макей.
Отметим, что
Литва критикует
проект Белорусской АЭС, которая строится при поддержке России вблизи города
Островец Гродненской области. Станция будет запущена осенью текущего года. Позиция
Литвы объясняется и тем, что финансовую и техническую поддержку проекту
оказывает Россия.
Но и в отношениях с
Россией у Белоруссии не все слишком гладко. Ранее выступил
с нападками в адрес нашей страны и, в частности, ее руководства. Он рассказал,
что два белорусских завода понесли серьезные убытки из-за загрязнения
нефтепровода "Дружба". По словам , причиной
аварии стала "расхлябанность и разболтанность на территории России".