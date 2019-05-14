Магнитная буря, обрушившаяся на Землю 14 мая, напугала
россиян. Некоторые признаются, что в страхе прячут электроприборы.
Магнитная буря, обрушившаяся на Землю 14 мая, напугала
россиян. Некоторые признаются, что в страхе прячут электроприборы.
Метеочувствительные россияне обсуждают третьего класса, которая обрушилась на Землю 14 мая. По словам специалистов, буря -
крупнейшая за два года. Ситуация нормализуется лишь ближе к ночи.
Активность Солнца, по словам ученых, может вызвать полярные
сияния, помехи в радиосвязи. Сильнее всего ощутят возмущение магнитных полей
метеочувствительные люди. Эксперты присваивают буре класс G3. В то же время ей
далеко до максимального G5, успокаивают специалисты.
"Бури пятого балла встречаются крайне редко, раз в
десять-двадцать лет. Это не рекордное событие", – пояснил научный
сотрудник Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН Сергей Богачев. Тем
не менее чувствительным к возмущениям людям рекомендуется соблюдать
осторожность – особенно в ближайшие часы.
В то же время глава аналитического отдела Института
прикладной геофизики имени академика Федорова Вячеслав Буров не согласен с
выводами своего коллеги. По его оценке, тянет максимум на класс G2 и никакой опасности для
здоровья людей не представляет.
Однако пользователей Сети заключения экспертов не
успокаивают. Народ в панике прячет электроприборы. "Пока доставал пылесос,
услышал, что сегодня самая сильная магнитная буря за два года. Убрал пылесос,
решил переждать бурю", – признается напуганный информацией комментатор.
Другие уже прочувствовали на себе влияние магнитных
возмущений. "Я думала, сегодня сдохну. А вон оно че – на Земле произошла
самая мощная за полтора-два года ", – приводит комментарий пользователя
соцсети