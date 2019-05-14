Магнитная буря, обрушившаяся на Землю 14 мая, напугала россиян. Некоторые признаются, что в страхе прячут электроприборы.

Магнитная буря, обрушившаяся на Землю 14 мая, напугалароссиян. Некоторые признаются, что в страхе прячут электроприборы.Метеочувствительные россияне обсуждают третьего класса, которая обрушилась на Землю 14 мая. По словам специалистов, буря -крупнейшая за два года. Ситуация нормализуется лишь ближе к ночи.Активность Солнца, по словам ученых, может вызвать полярныесияния, помехи в радиосвязи. Сильнее всего ощутят возмущение магнитных полейметеочувствительные люди. Эксперты присваивают буре класс G3. В то же время ейдалеко до максимального G5, успокаивают специалисты."Бури пятого балла встречаются крайне редко, раз вдесять-двадцать лет. Это не рекордное событие", – пояснил научныйсотрудник Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН Сергей Богачев. Темне менее чувствительным к возмущениям людям рекомендуется соблюдатьосторожность – особенно в ближайшие часы.В то же время глава аналитического отдела Институтаприкладной геофизики имени академика Федорова Вячеслав Буров не согласен свыводами своего коллеги. По его оценке, тянет максимум на класс G2 и никакой опасности дляздоровья людей не представляет.Однако пользователей Сети заключения экспертов неуспокаивают. Народ в панике прячет электроприборы. "Пока доставал пылесос,услышал, что сегодня самая сильная магнитная буря за два года. Убрал пылесос,решил переждать бурю", – признается напуганный информацией комментатор.Другие уже прочувствовали на себе влияние магнитныхвозмущений. "Я думала, сегодня сдохну. А вон оно че – на Земле произошласамая мощная за полтора-два года ", – приводит комментарий пользователясоцсети