Представители английского Манчестер Юнайтед сообщили о намерении приобрести защитника итальянского Наполи Калиду Кулибали. Сенегалец является приоритетной целью в предстоящее трансферное окно для наставника МЮ Уле-Гуннара Сульшера.

Представители английского "Манчестер Юнайтед" сообщили о намерении приобрести защитника итальянского "Наполи" Калиду Кулибали. Сенегалец является приоритетной целью в предстоящее трансферное окно для наставника "МЮ" Уле-Гуннара Сульшера.Боссы "Юнайтед" готовы пойти на приобретение дорогостоящего защитника и заплатить за него 130 миллионов евро, сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на Rai Sport. За счет Кулибали норвежский специалист рассчитывает укрепить оборонительную линию команды.В текущем сезоне сенегалец провел за неаполитанцев 44 матча, став автором двух голов и двух результативных передач. Игроком "Наполи" он стал в 2014 году, куда перешел из бельгийского "Генка". Действующее соглашение с "Наполи" рассчитан еще на четыре года, а его трансфер оценивается интернет-порталом Transfermarkt в 70 миллионов евро.