Экологи выступают против запланированного на 18-20 мая выпуска всех косаток из китовой тюрьмы прямо в приморской бухте Средняя. Об этом ГТРК Владивосток сообщил глава общественной организации Эковахта Сахалина Дмитрий Лисицын.

Экологи выступают против запланированного на 18-20 мая выпуска всех косаток из "китовой тюрьмы" прямо в приморской бухте Средняя. Об этом ГТРК "Владивосток" сообщил глава общественной организации "Эковахта Сахалина" Дмитрий Лисицын."По нашей информации, сотрудники Росрыболовства, Института рыбного хозяйства и океанографии, Минприроды России и ряда других организаций на прошедшем консилиуме в Институте проблем экологии и эволюции РАН заявили о своем намерении выпустить всех косаток прямо на месте их нынешнего пребывания", — говорит зоозащитник.Собеседник отметил, что такое решение противоречит полученным от международной экспертной группы рекомендациям. Эксперты команды Кусто подробно рассказали обо всех возможных рисках выпуска в бухте косаток и настоятельно рекомендовали этого не делать."Если касаток выпустят в месте их содержания, они скорее всего не смогут найти себе еду, так как будут находиться в незнакомой для них обстановке и в непривычных условиях. Эти риски усугубляются еще и тем, что на юге Приморского края дикие косатки не обитают. Поэтому выпущенные на свободу млекопитающие вынуждены будут добывать себе пищу без помощи собратьев. Узникам "китовой тюрьмы" будет очень сложно вернуться здесь к естественной жизни", — пояснил Лисицын.Он поддерживает позицию ученых в том, что нужно перевезти и выпустить косаток в месте их отлова в прошлом году. По крайней мере, они должны быть выпущены там, где постоянно обитают дикие косатки и присутствует естественная для них кормовая база. Выпускать косаток в бухте Средняя независимая группа экспертов категорически не рекомендует."Кроме того, российские экологи и зоозащитники отметили, что никакие меры по реабилитации животных до сих пор не предпринимались. Вместо этого на протяжении нескольких месяцев их усиленно готовили к жизни в дельфинариях", — прокомментировал собеседник ГТРК "Владивосток".Руководитель "Эковахта Сахалина" уверен, что с вероятнее всего после выпуска в бухте Средняя млекопитающие просто приплывут обратно к вольерам, так как привыкли получать там еду.Напомним, история с "китовой тюрьмой" получила огласку после того, как в представители "Гринпис" в октябре 2018 сообщили о том, из России планируют незаконно продать в Китай тринадцать краснокнижных косаток. А за предыдущие 5 лет туда вывезли пятнадцать этих млекопитающих. Следователи возбудили дело о незаконном вылове животных и жестоком обращении с ними.По данным следствия, 11 косаток оказались детенышами, 90 белух не достигли половой зрелости, а 13 из них были младше года. Недавно белухи и одна косатка пропали из вольеров. Южно-Сахалинский 31 января городской суд принял к рассмотрению иск сахалинских общественников в адрес Минсельхоза, Росприроднадзора и Росрыболовства о выпуске белух и косаток и белух.