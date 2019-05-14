Певица Наташа Королева выложила в Stories своего Instagram эротичное видео с супругом. На нем Сергей Глушко (Тарзан) весьма необычным образом демонстрирует гибкость.

Певица Наташа Королевавыложила в Stories своего Instagram эротичное видео с супругом. На нем СергейГлушко (Тарзан) весьма необычным образом демонстрирует гибкость.Артисткапоказала "истинную суть" супруга. Королева продемонстрировала, как Сергей Глушко в красныхстрингах устроил спортивную тренировку с женщиной в черном купальнике. Накадрах барышня, не смущаясь, крутит пятой точкой в окружении мужчин.Судяпо отметке в социальной сети, выяснилось, что это Александра Петричиз Майями, передает. Сначала Сергей Глушко приседает вместес ней, а когда она очень откровенно и низко наклоняется, Тарзанприжимается головой к ее спине.Судяпо тому, что видео оказалось в Stories жены Сергея Глушко, Наташа Королева на него не в обиде. Следомпосле откровенного ролика идет кадр с девушкой, которая прикрывает голуюгрудь руками. На фото – надпись Hot.Звездная семья сейчас в США. Там у Сергея Глушко иНаташи Королевой собственные апартаменты. Кроме того, там проживает мать певицы Людмила Порывай.Какписали "Дни.ру", в начале марта исполнилось 49 лет, но в это трудноповерить. Стриптизер тщательно следит за собой: регулярнопосещает тренажерный зал и правильно питается. На Наташе Королевой Тарзанженился в 2003 году. Певица подарила ему сынаАрхипа.