Певица Наташа Королева
выложила в Stories своего Instagram эротичное видео с супругом. На нем Сергей
Глушко (Тарзан) весьма необычным образом демонстрирует гибкость.
Певица Наташа Королева
выложила в Stories своего Instagram эротичное видео с супругом. На нем Сергей
Глушко (Тарзан) весьма необычным образом демонстрирует гибкость.
Артистка
показала "истинную суть" супруга. Королева продемонстрировала, как Сергей Глушко в красных
стрингах устроил спортивную тренировку с женщиной в черном купальнике. На
кадрах барышня, не смущаясь, крутит пятой точкой в окружении мужчин.
Судя
по отметке в социальной сети, выяснилось, что это Александра Петрич
из Майями, передает. Сначала Сергей Глушко приседает вместе
с ней, а когда она очень откровенно и низко наклоняется, Тарзан
прижимается головой к ее спине.
Судя
по тому, что видео оказалось в Stories жены Сергея Глушко, Наташа Королева на него не в обиде. Следом
после откровенного ролика идет кадр с девушкой, которая прикрывает голую
грудь руками. На фото – надпись Hot.
Звездная семья сейчас в США. Там у Сергея Глушко и
Наташи Королевой собственные апартаменты. Кроме того, там проживает мать певицы Людмила Порывай.
Как
писали "Дни.ру", в начале марта исполнилось 49 лет, но в это трудно
поверить. Стриптизер тщательно следит за собой: регулярно
посещает тренажерный зал и правильно питается. На Наташе Королевой Тарзан
женился в 2003 году. Певица подарила ему сына
Архипа.