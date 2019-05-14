Злоумышленник перегонял автомобили в гаражный бокс на Деповской улице, где менял их государственные номера с целью дальнейшей перепродажи...

«Оперативники уголовного розыска УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве задержали 56-летнего ранее судимого москвича, подозреваемого в краже двух иномарок», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В дежурную часть ОМВД России по району Западное Дегунино поступило заявление о краже от 29-летнего гражданина. Мужчина сообщил, что припарковал свой автомобиль «Хендай» на Дмитровском шоссе, а через некоторое время обнаружил его пропажу. Материальный ущерб составил более 1 млн рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в момент совершения им очередной кражи. Злоумышленник вскрыл дверь автомобиля «Киа» стоимостью 700 тысяч рублей, припаркованного на Дмитровском шоссе, и сел в салон на водительское сиденье. При задержании у злоумышленника было обнаружено и изъято оборудование для запуска двигателя.Установлено, что подозреваемый перегонял автомобили в гаражный бокс на Деповской улице, где менял государственные номера автомобилей с целью их дальнейшей перепродажи.По данным фактам следственным отделом ОМВД России по району Западное Дегунино возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29