У подозреваемой при личном досмотре были обнаружены и изъяты два свертка с веществом растительного происхождения...

Сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮВАО задержали подозреваемую в попытке сбыта наркотического средства – марихуаны.В результате проверочных мероприятий сотрудниками полиции в Автомобильном проезде была задержана 29-летняя приезжая, у которой при личном досмотре были обнаружены и изъяты два свертка с веществом растительного происхождения. Согласно результатам исследования изъятое является наркотическим средством - марихуаной. Также были обнаружены 6 свертков, спрятанные в тайниках в виде закладок. Общая масса изъятого составила около 100 граммов.По данному факту следствием ОМВД России по Нижегородскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст.228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18