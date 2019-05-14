Самолет СУ-34 сбросил на землю самую мощную бомбу из арсенала. Видеозапись произошедшего появилась в Сети.

Самолет СУ-34 сбросил на землю самую мощную бомбу из арсенала. Видеозапись произошедшего появилась в Сети.В ролике видно, как российский истребитель поднимается на необходимую высоту и сбрасывает бомбу. Момент столкновения с землей не показан.В подписи пользователь назвал выпущенный самолетом боеприпас самым мощным в мире. По словам автора ролика, такой снаряд служит для поражения хорошо укрепленных целей, в частности подземных бункеров и складов, передает .