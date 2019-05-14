Клуб Национальной хоккейной лиги Нью-Джерси Дэвилз подписал контракт с нападающим Михаилом Мальцевым. В прошлом сезоне 21-летний Мальцев играл за СКА.

Клуб Национальной хоккейной лиги "Нью-Джерси Дэвилз" подписал контракт с нападающим Михаилом Мальцевым. В прошлом сезоне 21-летний Мальцев играл за СКА.В нынешнем сезоне Михаил сыграл 13 матчей, в которых и набрал 2 (1+1) очка в составе СКА в регулярном чемпионате КХЛ, а также 3 (1+2) очка в 17 играх плей-офф. Также Мальцев выступал в ВХЛ за "СКА-Неву".На драфте-2016 года Михаил Мальцев был выбран "дьяволами" под 102 номером. Также "Нью-Джерси" подписал контракт с 19-летний шведом Фабианом Зеттерлундом.