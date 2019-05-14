Президент США Дональд Трамп принял решение о выделении в бюджет Национального управления Соединенных Штатов по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) дополнительно 1,6 миллиарда долларов на освоение Марса и Луны.

Президент США Дональд Трамп принял решение о выделении в бюджет Национального управления Соединенных Штатов по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) дополнительно 1,6 миллиарда долларов на освоение Марса и Луны. Такое заявление Трамп сделал на своей странице в Twitter.Как отметил Трамп, США восстанавливают превосходство NASA, возвращаются на Луну, а затем отправятся на Марс. "Я вношу поправки в бюджет …, чтобы мы могли вернуться в космос по-крупному!" – заявил президент Соединенных Штатов.Директор NASA Джим Брайденстай прокомментировал слова Трампа, подчеркнув, что это помощь, необходимая для продвижения вперед и отправки на Луну еще одного мужчины и первой женщины.Ранее администрация Соединенных Штатов Америки решила, что необходимо начать подготовку к полетам к луне автоматических аппаратов и пилотируемых кораблей и использовать эту программу как важный шаг для организации путешествий в дальний космос, в частности – на Марс. Специалисты из США планируют осуществить отправку астронавтов на Марс к середине 2030-х годов, сообщает ТАСС.