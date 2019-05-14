16 мая в Государственном музее А.С Пушкина состоится творческий вечер Незнакомый Любимов, организованный Фондом развития театрального искусства Ю.П.Любимова.

16 мая в Государственном музее А.С Пушкина состоится творческий вечер "Незнакомый Любимов", организованный Фондом развития театрального искусства Ю.П.Любимова.Мало кто знает, что Юрий Любимов писал стихи. К сожалению, не все они сохранились. Каталин Любимова нашла в своем архиве несколько произведений, написанных рукою Юрия Петровича. Зрители смогут услышать их в исполнении заслуженного артиста России Тимура Бадалбейли. На вечере также прозвучат архивные записи, где Юрий Любимов сам читает свои стихи.Дополнит вечер музыка современного, талантливого композитора Павла Карманова, произведения которого исполнит квинтет из четырех струнных инструментов и фортепиано.