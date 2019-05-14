В Братиславе продолжается матч чемпионата мира по хоккею между сборными России и Чехии. После двух периодов впереди сборная России 2:0. Голы на счету Сергея Андронова и Никиты Гусева.

В Братиславе продолжается матч чемпионата мира по хоккею между сборными России и Чехии. После двух периодов впереди сборная России 2:0. Голы на счету Сергея Андронова и Никиты Гусева.Во втором периоде на площадке шла более открытая игра с обилием голевых моментов. Прекрасно играли оба вратаря – Андрей Василевский и Патрик Бартошак. Но чешскому голкиперу пришлось капитулировать.На 33 минуте Никита Кучеров вывел к воротам Никиту Гусева и тот с близкого расстояния поразил ворота. После двух периодов счет 2:0 впереди сборная России.