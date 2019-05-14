Фигурист Андрей Лазукин разместил откровенную фотографию своей возлюбленной Елизаветы Туктамышевой. Пикантный снимок вызвал неоднозначную реакцию пользователей.

Фигурист Андрей Лазукин разместил откровенную фотографию своей возлюбленной Елизаветы Туктамышевой. Пикантный снимок вызвал неоднозначную реакцию пользователей.Перед началом нового спортивного сезона влюбленные отправились отдыхать на Кипр. В понедельник, 13 марта, спортсмен опубликовал фотографию, сделанную на балконе гостиничного номера. В кадре молодая фигуристка позирует в черном купальнике. "Комната с видом на море", – подписал снимок Андрей Лазукин.Многие пользователи посчитали снимок вульгарным. Они признались, что были разочарованы поступком воспитанницы Алексея Мишина. "Такие фотографии нельзя размещать. Они все-таки для личного просмотра", – написал один комментатор. Другой подписчик предположил, что таким образом спортсменка захотела привлечь внимание поклонников.Некоторые комментаторы поспешили выступить в защиту фигуристки. "Сексуальная и очень женственная Лиза", "Шикарная женщина", "Красивый купальник", "Повезло тебе, Андрей. Такую красотку ухватил", – рассыпались в комплиментах пользователи.Материал дополняется.