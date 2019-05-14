Супруга футболиста перепугала пользователей Сети. Алану
Мамаеву увидели в жутком виде.
Супруга футболиста перепугала пользователей Сети. Алану
Мамаеву увидели в жутком виде.
В личном Instagram супруги осужденного на прошлой неделе
футболиста Павла Мамаева появился необычный снимок. На нем Алана Мамаева
запечатлена в больничной палате.
Девушка стоит в распахнутом халате. Ее голова перевязана. Тело и предплечья Мамаевой густо вымазаны кровью.
Примечательно, что в руке знаменитость зажала огромный шприц. Кадр получился очень пугающим.
"Время подходит, скоро запускаемся", – написала ниже девушка.
Скорее всего, супруга спортсмена участвует в каком-то проекте. Возможно, скоро она запустит
блог о пластической хирургии. давно собирает отзывы о докторах и
публикует в своих соцсетях.
Жена футболиста ранее говорила, что с косметической хирургией хорошо знакома. Она много раз решалась на пластику. полностью
переделала лицо: увеличила губы и поправила нос. Также знаменитость вставила
импланты в ягодицы.