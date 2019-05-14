Супруга футболиста перепугала пользователей Сети. Алану Мамаеву увидели в жутком виде.

Супруга футболиста перепугала пользователей Сети. АлануМамаеву увидели в жутком виде.В личном Instagram супруги осужденного на прошлой неделефутболиста Павла Мамаева появился необычный снимок. На нем Алана Мамаевазапечатлена в больничной палате.Девушка стоит в распахнутом халате. Ее голова перевязана. Тело и предплечья Мамаевой густо вымазаны кровью.Примечательно, что в руке знаменитость зажала огромный шприц. Кадр получился очень пугающим."Время подходит, скоро запускаемся", – написала ниже девушка.Скорее всего, супруга спортсмена участвует в каком-то проекте. Возможно, скоро она запуститблог о пластической хирургии. давно собирает отзывы о докторах ипубликует в своих соцсетях.Жена футболиста ранее говорила, что с косметической хирургией хорошо знакома. Она много раз решалась на пластику. полностьюпеределала лицо: увеличила губы и поправила нос. Также знаменитость вставилаимпланты в ягодицы.