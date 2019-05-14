В среду сборная России по хоккею проведет свой третий матч на чемпионате мира. Соперником нашей сборной станет команда Чехии. Встреча в Братиславе начнется в 17.15.

В среду сборная России по хоккею проведет свой третий матч на чемпионате мира. Соперником нашей сборной станет команда Чехии. Встреча в Братиславе начнется в 17.15.В составе нашей сборной произошли изменения. Ворота будет защищать Андрей Василевский. В втором звене вместе с Александром Овечкиным и Евгением Кузнецовым сыграет Александр Барабанов. Кирилл Капризов, игравший с игроками "Вашингтона" в двух первых встречах, заявлен как тринадцатый нападающий.Полностью состав сборной России на матч с чехами выглядит следующим образом. Состав выглядит следующим образом: вратари — Андрей Василевский, Александр Георгиев; Михаил Сергачев — Никита Нестеров, Михаил Григоренко — Евгений Малкин — Евгений Дадонов; Дмитрий Орлов — Никита Зайцев, Александр Овечкин — Евгений Кузнецов — Александр Барабанов; Динар Хафизуллин — Владислав Гавриков, Никита Гусев — Артем Анисимов — Никита Кучеров; Никита Задоров, Илья Ковальчук — Сергей Андронов — Иван Телегин, Кирилл Капризов.