Патрик Шанахан, исполняющий обязанности министра обороны Соединенных Штатов Америки, представил обновленный военный план, который предусматривает отправку до 120 тысяч военнослужащих на Ближний Восток в случае, если Иран атакует американских военных или ускорит разработку ядерного оружия.

Патрик Шанахан, исполняющий обязанности министра обороны Соединенных Штатов Америки, представил обновленный военный план, который предусматривает отправку до 120 тысяч военнослужащих на Ближний Восток в случае, если Иран атакует американских военных или ускорит разработку ядерного оружия. Об этом сообщает издание The New York Times, ссылаясь на нескольких американских чиновников, ответственных за национальную безопасность и знакомых с новым планом.Как уточняется, Шанахан представил этот план во время встречи главных помощников президента США Дональда Трампа по нацбезопасности 9 мая.Новый план составлялся под давлением "ястребов" под руководством советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона.Количество военнослужащих, названное в плане, шокировало многих ознакомившихся с ним, так как приблизительно такое же число американских военных участвовало во вторжении в Ирак в 2003 году.Обновленный план не предусматривает проведения сухопутной операции против Ирана, так как для этого потребовалось бы намного больше войск, передает РИА Новости.Ранее Соединенные Штаты объявили о резком росте угрозы со стороны Ирана, в связи с чем направили в регион стратегические бомбардировщики и авианосную группировку.