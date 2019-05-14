Вадим Казаченко прокомментировал слова бывшей жены Ольги Мартыновой о том, что якобы обрек своего малолетнего сына Филиппа бомжевать. А также рассказал о нечистоплотности Первого канала.

Вадим Казаченко прокомментировал слова бывшей жены Ольги Мартыновой о том, что якобы обрек своего малолетнего сына Филиппа бомжевать. А также рассказал о нечистоплотности Первого канала.В недавнем интервью Ольга Мартынова пожаловалась, что без Вадима Казаченко не может сделать прописку их сыну Филиппу. Якобы представитель певца на ее запрос ответил негативно, и теперь малыш может стать бомжом. Однако сам Казаченко утверждает, что экс-возлюбленная врет."Она обвинила моего адвоката Валерия Панасюка в том, что он ответил ей в "грубой форме". Это очередная ложь – Валерий всего лишь пояснил, что по закону не нужно моего согласия на то, чтобы мать зарегистрировала своего ребенка по месту своей "прописки". На этом вопрос исчерпан. Обвинять меня не в чем, поскольку она обязана была сделать это уже давно. Это просто спекуляция на моем имени", – заключил исполнитель.По мнению Вадима Казаченко, Ольга спекулирует ребенком ради хайпа. Кроме того, она якобы преследует его жену Ирину Аманти. "Не так давно Иру пригласили принять участие в роли эксперта в телевизионном шоу. Узнав об этом, в студию тут же прибежала Ольга, не имеющая отношения к героине программы. Вместо разговора по теме сходу принялась пытаться оскорблять Ирину, провоцировать ее, обвинять в намерениях "убить ее ребенка", которому идет третий год!" – пожаловался певец.Далее возмущенный артист накинулся на Первый канал, который и транслировал это шоу. "В финальном монтаже программы, вышедшей в эфир, удивительным образом все гадости, обвинения, оскорбления и провокации в адрес Иры были вырезаны. Зачем Первый канал продолжает делать это? С какой целью? Я считаю, что это отвратительно с их стороны – продолжать разжигать страсти таким образом. Неужели рейтинг дороже здоровья и жизни?" – задал риторический вопрос артист.Вадим Казаченко сообщил, что намерен сделать запрос производителю программы на сходную запись шоу, чтобы задать вопросы Ольге Мартыновой, чтобы она пояснила свои слова, сказанные публично. в адрес Ирины Аманти. "Какое отношение имеет Мартынова к жизни Ирины, какое ей дело до её фамилии, до имен и фамилий ее родственников? Чем она сможет подтвердить все то, что она наговорила и говорит публично?" – цитирует Вадима Казаченко .