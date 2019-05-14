Звезда программы Давай поженимся! решила запустить
собственное шоу. Розе Сябитовой не дает покоя популярность реалити Дом-2.
Звезда программы "Давай поженимся!" решила запустить
собственное шоу. Розе Сябитовой не дает покоя популярность реалити "Дом-2".
Звезда решила развернуть на своем подмосковном участке бурную
деятельность. Для этого у нее есть все условия: в прошлом году она сама
построила загородный коттедж, организовала на приусадебном участке домик для
гостей, место для проведения спа-процедур и крытую веранду. Теперь Роза Сябитова
собирается строить баню.
Правда, возводить строение она планирует не своими руками. Телеведущая
собирается организовать реалити-шоу "Дом-3". Звезда мечтает пригласить в свой
проект отечественных знаменитостей.
"Что я тут подумала... Баня у нас недостроена, периметр
такой пропадает, весна, опять же, любви хочется... И решила – а почему бы нам
не открыть проект Дом-3? Будем баню достраивать и любовь строить! Ну, а раз мы
звезды, то и участники у нас должны быть звездные! (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)" – написала в личном Instagram
.
Более того, ведущая "Давай поженимся!" уже определила кандидатов
на вакантные должности. Евгений Петросян, по мнению звезды, отлично справится с
ролью прораба. А вот Дмитрия Нагиева Сябитова решила оставить для любви и хорошего
рейтинга. Теперь она думает, как заманить звезд на новую телестройку.
Естественно, грандиозный проект – это только шутка. Однако подписчики в
комментариях предлагают теледиве позвать на "Дом-3" Ларису Гузееву и Николая Баскова.
По мнению интернет-обывателей, эти звезды обладают отличным чувством юмора.