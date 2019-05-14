Звезда программы Давай поженимся! решила запустить собственное шоу. Розе Сябитовой не дает покоя популярность реалити Дом-2.

Звезда программы "Давай поженимся!" решила запуститьсобственное шоу. Розе Сябитовой не дает покоя популярность реалити "Дом-2".Звезда решила развернуть на своем подмосковном участке бурнуюдеятельность. Для этого у нее есть все условия: в прошлом году она самапостроила загородный коттедж, организовала на приусадебном участке домик длягостей, место для проведения спа-процедур и крытую веранду. Теперь Роза Сябитовасобирается строить баню.Правда, возводить строение она планирует не своими руками. Телеведущаясобирается организовать реалити-шоу "Дом-3". Звезда мечтает пригласить в свойпроект отечественных знаменитостей."Что я тут подумала... Баня у нас недостроена, периметртакой пропадает, весна, опять же, любви хочется... И решила – а почему бы намне открыть проект Дом-3? Будем баню достраивать и любовь строить! Ну, а раз мызвезды, то и участники у нас должны быть звездные! (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)" – написала в личном InstagramБолее того, ведущая "Давай поженимся!" уже определила кандидатовна вакантные должности. Евгений Петросян, по мнению звезды, отлично справится сролью прораба. А вот Дмитрия Нагиева Сябитова решила оставить для любви и хорошегорейтинга. Теперь она думает, как заманить звезд на новую телестройку.Естественно, грандиозный проект – это только шутка. Однако подписчики вкомментариях предлагают теледиве позвать на "Дом-3" Ларису Гузееву и Николая Баскова.По мнению интернет-обывателей, эти звезды обладают отличным чувством юмора.