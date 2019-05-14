Анфиса Чехова шокировала подписчиков откровенными
признаниями. Телеведущая играла с поклонниками в игру Вопрос-ответ
в Stories своего микроблога. К примеру, они узнали, что Чехова
снималась в фильмах для взрослых.
Анфиса Чехова шокировала подписчиков откровенными
признаниями. Телеведущая играла с поклонниками в игру "Вопрос-ответ"
в Stories своего микроблога. К примеру, они узнали, что Чехова
снималась в фильмах для взрослых.
на все вопросы отвечала с юмором. Так что
понять сразу, подтверждает телезвезда слух о себе или нет, было не так уж
легко.
В частности, поклонники задали вполне ожидаемый вопрос. Популярная
телеведущая и актриса знаменита своим провокационным образом, который создала в
телешоу "Секс с Анфисой Чеховой". А, может, звезда в юности снималась
в порно? – поинтересовались фанаты.
Звезда ответила утвердительно. И добавила, что ее девичья
фамилия – Беркова. Большинство пользователей Анфисе Чеховой почему-то не
поверили.
Спросили телеведущую и о причинах краха ее брака
с актером Гурамом Баблишвили. По слухам, это произошло из-за пристрастия к диетам и чисткам организма. Звезда тут же ответила, что во времена замужества все дни проводила на унитазе, а все ночи – у холодильника. Потому муж и сбежал от такой красавицы.
Но все же поклонники решили развить тему – ведь поговаривали еще, что причиной развода стали отношения Баблишвили на стороне. Рассказывали, что артист завел в Грузии вторую семью. Однако и тут любителей посплетничать ждало разочарование – эти домыслы опровергла.