Анфиса Чехова шокировала подписчиков откровенными признаниями. Телеведущая играла с поклонниками в игру Вопрос-ответ в Stories своего микроблога. К примеру, они узнали, что Чехова снималась в фильмах для взрослых.

Анфиса Чехова шокировала подписчиков откровеннымипризнаниями. Телеведущая играла с поклонниками в игру "Вопрос-ответ"в Stories своего микроблога. К примеру, они узнали, что Чеховаснималась в фильмах для взрослых.на все вопросы отвечала с юмором. Так чтопонять сразу, подтверждает телезвезда слух о себе или нет, было не так ужлегко.В частности, поклонники задали вполне ожидаемый вопрос. Популярнаятелеведущая и актриса знаменита своим провокационным образом, который создала втелешоу "Секс с Анфисой Чеховой". А, может, звезда в юности снималасьв порно? – поинтересовались фанаты.Звезда ответила утвердительно. И добавила, что ее девичьяфамилия – Беркова. Большинство пользователей Анфисе Чеховой почему-то неповерили.Спросили телеведущую и о причинах краха ее бракас актером Гурамом Баблишвили. По слухам, это произошло из-за пристрастия к диетам и чисткам организма. Звезда тут же ответила, что во времена замужества все дни проводила на унитазе, а все ночи – у холодильника. Потому муж и сбежал от такой красавицы.Но все же поклонники решили развить тему – ведь поговаривали еще, что причиной развода стали отношения Баблишвили на стороне. Рассказывали, что артист завел в Грузии вторую семью. Однако и тут любителей посплетничать ждало разочарование – эти домыслы опровергла.