Переход на новые правила финансирования жилищного строительства требует урегулирования вопроса приобретения апартаментов, которые покупаются как жилье.

Об этом заявил председатель Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев на заседании комитета. Он считает, что застройщики, не прошедшие первоиюльский рубеж, могут перепрофилироваться на апартаменты, строительство которых не защищено ФЗ-214.С 1 июля в России меняется схема долевого строительства: застройщики больше не смогут привлекать средства граждан напрямую. Деньги дольщиков будут храниться на специальных счетах в банках – эскроу-счетах, а девелоперы будут возводить дома на кредитные средства, полученные у банков. Застройщики, которые попадут под критерии Минстроя, смогут достраивать жильё по старым правилам – без эскроу. Что касается апартаментов, то они защищены долевым законодательством, и их покупатели несут риски сами. Первоиюльские поправки не распространяются на апартаменты.По словам парламентария, есть моменты, которые требуют доработки. Прежде всего, это вопрос, связанный с апартаментами, и защитой тех граждан, которые покупают нежилые помещения, которые по факту являются квартирами."Нам нужно ещё учесть практику применения опосредованных схем продажи жилья. Одна из этих схем – это апартаменты. Те застройщики, которые не смогут пройти рубеж, не будут соответствовать критериям Минстроя РФ. Мы видим риск, что эти застройщики будут строить нежилые помещения и продавать апартаменты. И, если мы не изменим ситуацию, то у нас через два-три года будут совсем другая картина: сплошные обманутые дольщики, но только покупатели апартаментов. Поэтому мы видим необходимость доработки этого вопроса", - подчеркнул Николай Николаев. Он добавил, что подобные ситуации уже возникают – апартаменты продаются в многоэтажных гаражах.