24-летний ранее судимый приезжий похитил велосипед из холла подъезда...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Марьина Роща задержали 24-летнего приезжего, подозреваемого в краже велосипеда у пенсионера.В территориальный отдел полиции обратился 77-летний житель района, который сообщил, что из холла подъезда у него пропал велосипед. Сумма ущерба составила около 11 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан подозреваемый в совершении противоправного деяния. Им оказался 24-летний ранее судимый приезжий.Следствием Отдела МВД России по району Марьина Роща возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29