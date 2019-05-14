В Вашингтоне сотрудники полиции США побывали в здание посольства Венесуэлы, в котором в настоящее время находятся последние активисты - сторонники законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

В Вашингтоне сотрудники полиции США побывали в здание посольства Венесуэлы, в котором в настоящее время находятся последние активисты – сторонники законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро.До этого в течение получаса шли переговоры о том, чтобы сторонники Мадуро добровольно покинули здание посольства. После переговоров четыре активиста остались в здании и появились в окне второго этажа с плакатами "Переворот провалился!". Уходя, правоохранители, замотав ручки дверей пластиковой веревкой, закрыли вход в посольство.Как сообщила журналистам одна из основательниц американского женского антивоенного движения CodePink Медея Бенджамин, сотрудники Секретной службы США не смогли заставить активистов покинуть здание посольства Венесуэлы из-за отсутствия ордера на арест.В конце апреля дипломаты Венесуэлы покинули посольство по требованию властей США. Активисты же заявляют, что они защищают здание дипведомства от незаконного захвата сторонниками оппозиции и властями Соединенных Штатов Америки.Ранее сам Мадуро поблагодарил американских активистов и выразил им свое глубокое восхищение за защиту посольства, передает РИА Новости.В январе текущего года в Венесуэле начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после его приведения к присяге. Хуан Гуайдо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, незаконно провозгласил себя временным главой страны. Ряд государств Запада, в том числе США, заявили о признании Гуайдо. Россия, Турция, Китай и другие страны поддержали Николаса Мадуро как легитимного президента. Москва назвала президентский статус Гуайдо несуществующим.