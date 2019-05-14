По словам 78-летней потерпевшей, на улице Генерала Белова неизвестный мужчина вырвал у нее из рук кошелек с денежными средствами, после чего скрылся...

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное задержали 47-летнего приезжего, подозреваемого в ограблении пенсионерки.В территориальный отдел полиции с заявлением обратилась 78-летняя жительница столицы. По словам потерпевшей, на улице Генерала Белова неизвестный мужчина вырвал у нее из рук кошелек, после чего скрылся. Ущерб составил 4 500 рублей.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 47-летний приезжий.Дознанием ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22