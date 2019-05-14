Уголовные дела возбуждены в отношении четырех жителей области.

Отделением дознания ОМВД России по Вязниковскому району возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).Автомобиль под управлением подозреваемого был остановлен инспекторами ОГИБДД в конце апреля текущего года. По внешним признакам водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Предположения инспекторов подтвердили показания специального прибора.В ходе дальнейшей проверки полицейские установили, что ранее водитель уже привлекался к уголовной ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. Судом фигуранту было назначено наказание, связанное с реальным лишением свободы.При аналогичных обстоятельствах сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Вязниковскому району остановили автомобиль под управлением 35-летнего жителя Ковровского района. Водитель, будучи привлеченным к административной ответственности, повторно сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.Факты управления транспортом в нетрезвом состоянии зафиксированы в Собинском и Петушинском районах.Мопед, за рулем которого находился 30-летний житель одной из местных деревень, сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Собинскому району остановили в Ставрово в апреле текущего года. Результаты проведенного освидетельствования показали концентрацию паров этилового спирта в выдыхаемом воздухе 0,742 мг/л. Установлено, что ранее водитель уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение. В отношении водителя возбуждено уголовное дело.В начале мая в одной из деревень Петушинского района госавтоинспекторы, прибывшие по сообщению о столкновении двух автомобилей, установили, что водитель одного из транспортных средств, 44-летний местный житель, находится в состоянии алкогольного опьянения. В ходе проверки установлено, что мужчина сел за руль в нетрезвом состоянии не в первый раз. В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.