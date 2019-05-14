Главную светскую львицу столицы медом не корми – дай раздеться. Благо, есть, чем похвастаться, увлечь, соблазнить. Но не все попали под ее чары, не все!..

Главную светскую львицу столицы медом не корми – дай раздеться. Благо, есть, чем похвастаться, увлечь, соблазнить. Но не все попали под ее чары, не все!..В Арабские Эмираты чаровница прилетела на две недели. И была нарасхват – вышла на красную дорожку музыкального фестиваля, поучаствовала с эротической фотосесии. На фоне появляющихся в хиджабах и парандже местных жительниц, она выглядела очень сексуально и призывно.Откровенные купальники, смелые боди, вызывающие разрезы, глубокие декольте – такое в Эмиратах увидишь редко. Пуритане-арабы сладострастно смотрели на Аленушку, давились слюной и не находили слов, чтобы сделать к ней шаг и познакомиться. Она свела с ума местных мужчин – кажется, ее хотели буквально здесь и, что называется, не отходя от кассы.Но полиция нравов не дремала - блюстители добропорядочности сделали замечание , мол, надо деваться скромнее и не заниматься развратом. Как сообщает портал , диве даже пригрозили депортацией, если не прекратит соблазнять и искушать арабов сексуальной плотью, появляясь в общественных местах едва покрытой прозрачной тканью.Но чаровница-Аленушка заверяет, что в своей красоте не виновата, так что ничего не может поделать с тем, что мужчины теряют сознание от от возбуждения и мечтают бросить к ее ногам все сокровища мира. Она достойна.