В США полиция не смогла заставить поддерживающих законные власти Венесуэлы активистов покинуть здание венесуэльского посольства в Вашингтоне.

В США полиция не смогла заставить активистов, поддерживающих Николаса Мадуро, покинуть здание венесуэльского посольства в Вашингтоне, передает "Интерфакс".По данным местных СМИ, стражи порядка заняли позиции у ворот комплекса, закрытые цепями и замками.Несколько полицейских зашли в здание дипмиссии и провели переговоры с активистами, в частности, с Марой Верхейден-Хиллиард, адвокатом из Фонда партнерства за гражданское правосудие. Через пять минут полицейские вышли из здания, заблокировав вход.Появление полиции в здании посольства власти Венесуэлы назвали нарушением международного права. Как сообщалось, все венесуэльские дипломаты уехали из США еще в апреле.